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У Польщі заявили, що підпишуть контракт на придбання бойових дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні у Варшаві підпишуть контракт на придбання бойових дронів для Війська польського. Про це поінформував віце-міністр оборони Міхал Дворчик, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Він зазначив, що такі безпілотні літальні апарати має американська армія і ще одна держава НАТО.

Дворчик повідомив, що договір підпишуть пополудні у присутності міністра національної оборони Антоні Мацєревича.

"Такі дрони мають найбільш професійні армії світу, зокрема армія США та ще одна армія в НАТО", - сказав заступник міністра оборони.

"Завдяки підписаному договору Польща володітиме цією досконалою зброєю... Думаю, що недовірки з Громадянської платформи змушені будуть прикусити язика, адже деякі політики сумнівалися, що таке придбання взагалі буде", - зазначив Дворчик.

Також він зауважив, що контракт на купівлю дронів є частиною вже здійснених покупок та постачань для армії.

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"Це дуже добрий крок для модернізації польського війська. Нове обладнання надійде польській армії, підписуються нові контракти. Нещодавно Військо польське отримало самохідні артилерійські установки Krab, це одна з найсучасніших у світі подібна продукція, також армія отримала міномети Rak", - додав віце-міністр.

Міхал Дворчик підкреслив, що наступним важливим кроком для збільшення безпеки Польщі є рішення влади США щодо протарикатених комплексів Patriot. За його словами, це буде найсучасніша система, що доставлять до Польщі.

"Це будуть ракети, система цього класу, що водночас отримають збройні сили США", - сказав Дворчик.

На погляд Дворчика, максимальна сума цього придбання у 10,5 млрд доларів може бути меншою, оскільки тривають перемовини з цього питання. Він визначив, що система побудови протиповітряної оборони є однією з найдорожчих програм, але це озброєння необхідне польській армії. 

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