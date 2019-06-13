В Польше заявили о новых возможностях в продаже газа Украине

В частности, возможности приобретения газа касалась встреча в Киеве польского министра инвестиций и развития Ежи Квецинського с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Как сообщил польский министр, во время разговора, который длился час, возбуждено экономические вопросы с особым акцентом на дело энергетической безопасности и возможности добиться независимости от поставок газа из России. Ежи Квецинський добавил, что одной из важных тем был газовый терминал в Свиноусти. По словам польского министра, этот терминал будут строить и газ, полученный извне в Польшу можно будет продавать другим странам, в том числе также Украине.

Министр Ежи Квецинський заверил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, что Польша поддерживает Украину в интеграции с Европейским Союзом.



Как сообщал УНН, Украина готова договариваться с Россией о газе на основе решений Стокгольма .