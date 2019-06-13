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У Польщі заявили про нові можливості у продажі газу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Україна могла б отримувати газ із Польщі. Це стане можливим після планованої розбудови терміналу зрідженого газу в Свіноусті. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

У Польщі заявили про нові можливості у продажі газу Україні

Зокрема, можливості придбання газу стосувалася зустріч у Києві польського міністра інвестицій і розвитку Єжи Квєцінського із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком.

Як повідомив польський міністр, під час розмови, що тривала годину, порушено економічні питання з особливим акцентом на справу енергетичної безпеки та можливості унезалежнитися від постачання газу з Росії. Єжи Квєцінський додав, що однією з важливих тем був газовий термінал у Свіноусті. За словами польського міністра, цей термінал будуть розбудовувати і газ, отриманий ззовні до Польщі, можна буде продавати іншим країнам, у тому числі також Україні.

Міністр Єжи Квєцінський запевнив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, що Польща підтримує Україну в інтеграції з Європейським Союзом.

Як повідомляв УНН, Україна готова домовлятись з Росією про газ на основі рішень Стокгольму

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