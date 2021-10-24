В Польше задержали украинском, которого подозревают в перевозке мигрантов

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“Полиция Подляшья задержала гражданина Украины, который перевозил в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши. Во время преследования на дороге в Бельском повяте произошло ДТП, один человек получил травмы”, — говорится в сообщении.

Детали

Представитель Подляшской полиции Томаш Крупа сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66. Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не остановился.

Сообщается, что полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan.

“Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем „Honda“. Пассажира „Honda“ доставили в больницу. Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Томаш Крупа сообщил, что полиция задержала водителя автобуса через три километра. Задержан водитель „Nissan“, который тоже оказался гражданином Украины”, — отмечается в сообщении.

В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.

Дополнение

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака через границу с Беларусью.



Напомним, работники Подляшского отдела пограничной службы Польши во вторник задержали двух граждан Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.