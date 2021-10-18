Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будівництво “стіни” на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі — в цьому випадку з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна.
Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів з Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку через кордон з Білоруссю. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter, пише УНН.
Деталі
17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку.
Нагадаємо, 16 жовтня у Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом від початку жовтня — близько 10 тисяч.
Додатково