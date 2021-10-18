Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів з Іраку

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17 жовтня, прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку.

Нагадаємо, 16 жовтня у Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом від початку жовтня — близько 10 тисяч.

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