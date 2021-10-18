Польские пограничники задержали украинца, перевозившего нелегалов из Ирака

Детали

17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнику задержали возле населенного пункта Радзивилув гражданина Украины, который грузовиком популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака.

Напомним, 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а в целом с начала октября — около 10 000.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство “стены” на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в этом случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.