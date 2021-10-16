ЗМІ: прем'єр Польщі заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю "захистить від Лукашенка і Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будівництво "стіни" на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна. Про це інформує УНН з посиланням на Рolskie Radio.
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"Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - сказав очільник польського уряду.
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Матеуш Моравецький також додав, що зробить все, щоб посилити патрулювання на кордоні, а також, щоб допомогти мігрантам.
Нагадаємо, сейм Польщі ухвалив спеціальний акт про будівництво "стіни" на кордоні з Білоруссю. Документ передбачає, що це буде міцна і висока перепона, оснащена системою моніторингу і виявлення руху.
Доповнення
Навесні різко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів.
З 2 вересня в Польщі діє надзвичайний стан, введений через міграційний тиск в прикордонній зоні з Білоруссю. НС ввели на 30 днів відповідно до розпорядження президента Анджея Дуди. В кінці вересня сейм Польщі продовжив надзвичайний стан ще на 60 днів.
Польща і Європейський Союз вважають, що збільшена кількість мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС є наслідком політики Олександра Лукашенка, який намагається дестабілізувати ситуацію в Європі.