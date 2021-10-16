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СМИ: премьер Польши заявил, что стена на границе с Беларусью "защитит от Лукашенко и Путина"

СМИ: премьер Польши заявил, что стена на границе с Беларусью "защитит от Лукашенко и Путина"

Киев  •  УНН

 • 83389 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство "стены" на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в данном случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolskie Radio.

Цитата:

"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал глава польского правительства.

Детали

Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также, чтобы помочь мигрантам.

Напомним, сейм Польши принял специальный акт о строительстве стены на границе с Беларусью. Документ предусматривает, что это будет крепкая и высокая преграда, оснащена системой мониторинга и обнаружения движения.

Дополнение

Весной резко возросло количество попыток незаконного пересечения белорусской границы с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами с Ближнего Востока, Африки и других регионов.

Со 2 сентября в Польше действует чрезвычайное положение, введенное из-за миграционного давления в пограничной зоне с Беларусью. ЧС ввели на 30 дней в соответствии с распоряжением президента Анджея Дуды. В конце сентября сейм Польши продлил чрезвычайное положение еще на 60 дней.

Польша и Европейский Союз считают, что увеличеное количество мигрантов на внешних границах ЕС является следствием политики Александра Лукашенко, который пытается дестабилизировать ситуацию в Европе.

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