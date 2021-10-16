СМИ: премьер Польши заявил, что стена на границе с Беларусью "защитит от Лукашенко и Путина"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство "стены" на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в данном случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolskie Radio.
Цитата:
"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал глава польского правительства.
Детали
Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также, чтобы помочь мигрантам.
Напомним, сейм Польши принял специальный акт о строительстве стены на границе с Беларусью. Документ предусматривает, что это будет крепкая и высокая преграда, оснащена системой мониторинга и обнаружения движения.
Дополнение
Весной резко возросло количество попыток незаконного пересечения белорусской границы с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами с Ближнего Востока, Африки и других регионов.
Со 2 сентября в Польше действует чрезвычайное положение, введенное из-за миграционного давления в пограничной зоне с Беларусью. ЧС ввели на 30 дней в соответствии с распоряжением президента Анджея Дуды. В конце сентября сейм Польши продлил чрезвычайное положение еще на 60 дней.
Польша и Европейский Союз считают, что увеличеное количество мигрантов на внешних границах ЕС является следствием политики Александра Лукашенко, который пытается дестабилизировать ситуацию в Европе.