За день до Польщі потрапило понад 520 білорусів

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“У суботу 16.10 на кордоні було зафіксовано 524 спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Співробітники прикордонної служби затримали 5 нелегальних іммігрантів: 4 громадянина Іраку і одного з Сирії”, — йдеться в повідомленні.

За пособництво нелегалам затримали також п’ятьох іноземців: двох громадян Сирії, а також громадян Грузії, Казахстану та Білорусі.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будівництво "стіни" на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку білоруського правителя Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна