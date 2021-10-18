За день в Польшу попало более 520 белорусов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. 16 октября польские пограничники зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Об этом пишет УНН со ссылкой на пограничную службу Польши.
Цитата
“В субботу 16.10 на границе было зафиксировано 524 попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сотрудники пограничной службы задержали 5 нелегальных иммигрантов 4 гражданина Ирака и одного из Сирии”, - говорится в сообщении.
За пособничество нелегалам задержали также пятерых иностранцев: два гражданина Сирии, а также граждан Грузии, Казахстана и Беларуси.
Напомним
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство “стены” на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в этом случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина