У Польщі затримали українця, якого підозрюють в перевезенні мігрантів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 21032 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 87715 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 134140 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 118492 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 126102 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 91397 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 78241 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 173229 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87849 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 269280 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 46278 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 44716 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 52435 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 16999 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 33543 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 138662 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 173214 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 269267 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 438354 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 425647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29671 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35349 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35937 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37074 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86750 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Польщі затримали українця, якого підозрюють в перевезенні мігрантів

Київ • УНН

 • 22457 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Польщі поліція затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території країни. Під час переслідування українця на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polskie Radio.

У Польщі затримали українця, якого підозрюють в перевезенні мігрантів

Цитата

“Поліція Підляшшя затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі. Під час переслідування на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Речник підляської поліції Томаш Крупа повідомив, що інцидент стався в суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував.

Повідомляється, що поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan.

“Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем „Honda“. Пасажира „Honda“ доставили до лікарні. Водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Томаш Крупа повідомив, що поліція затримала водія автобуса через три кілометри. Затримано водія „Nissan“, який теж виявився громадянином України”, — зазначається в повідомленні.

У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.

Доповнення

У Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі у вівторок затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$65.17
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68