У Польщі затримали українця, якого підозрюють в перевезенні мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Польщі поліція затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території країни. Під час переслідування українця на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polskie Radio.
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“Поліція Підляшшя затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі. Під час переслідування на дорозі в Бельському повіті сталася ДТП, одна людина зазнала травм”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Речник підляської поліції Томаш Крупа повідомив, що інцидент стався в суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував.
Повідомляється, що поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan.
“Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем „Honda“. Пасажира „Honda“ доставили до лікарні. Водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Томаш Крупа повідомив, що поліція затримала водія автобуса через три кілометри. Затримано водія „Nissan“, який теж виявився громадянином України”, — зазначається в повідомленні.
У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.
Доповнення
У Польщі затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку через кордон з Білоруссю.
Нагадаємо, працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі у вівторок затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.