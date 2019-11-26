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В Польше задержали бывших членов правления газовой компании из-за контрактов с РФ

В Польше задержали бывших членов правления газовой компании из-за контрактов с РФ

Киев  •  УНН

 • 11040 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ — Михала Ш., Здислава Й. и Мирослава Д. (фамилии по польским законам не называются). Как сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры республики, задержанные будут переданы в распоряжение областной прокуратуры в городе Лодзь, которая расследует дело о заключении с РФ газовых соглашений, пишет УНН со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Их обвиняют в причинении компании материального ущерба в больших размерах. По данным прокуратуры, совместный ущерб, причиненный деятельностью задержанных компании EuRoPol GAZ, оценивается в 848 млн злотых (223 млн долларов США по текущему курсу). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование лодзинской прокуратуры касается обстоятельств заключения межправительственного соглашения о поставках в республику российского газа, считающегося в Польше невыгодным и противоречащим нормам ЕС. Обвинения по этому делу уже предъявлены бывшему заместителю министра экономики Гражине Генцлевской. Обвиняемая, по версии следствия, внесла в правительственную документацию ложную информацию о положительной оценке рядом властных структур, в том числе МИД, планов внесения изменений в договор между Россией и Польшей, касающийся транзита газа.

В ходе расследования прокурор выяснил, что Михал Ш. и Мирослав Д. довели до подписания 27 января 2010 года в Москве соглашения между EuRoPol GAZ, “Газпром экспортом” и польской энергокомпанией PGNiG, в котором содержались невыгодные для EuRoPol GAZ положения. В частности, в этом договоре польская сторона обязалась отказаться от поддержки иска против “Газпром экспорта”, направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, в котором содержалось требование оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

EuRoPol GAZ — совместное предприятие российского “Газпрома” и PGNiG, которая владеет польским участком газопровода “Ямал — Европа”.

Как писал УНН ранее, Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL, внутреннего газопровода системы “Северный поток”, ведь перед тем стало известно, что в Польше планируют подать в суд на Германию, если та будет способствовать “Северному потоку-2”.

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