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У Польщі затримали колишніх членів правління газової компанії через контракти з РФ

У Польщі затримали колишніх членів правління газової компанії через контракти з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало трьох колишніх членів правління компанії EuRoPol GAZ — Міхала Ш., Здіслава Й. і Мірослава Д. (прізвища згідно з польським законодавством не називаються). Як повідомила у вівторок прес-служба Генпрокуратури республіки, затримані будуть передані в розпорядження обласної прокуратури в місті Лодзь, яка розслідує справу про укладення з РФ газових угод, пише УНН з посиланням на видання Rzeczpospolita.

Їх звинувачують в заподіянні компанії матеріального збитку у великих розмірах. За даними прокуратури, спільний збиток, заподіяний діяльністю затриманих компанії EuRoPol GAZ, оцінюється в 848 млн злотих (223 млн доларів США за поточним курсом). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування лодзинської прокуратури стосується обставин укладення міжурядової угоди про постачання в республіку російського газу, що вважається в Польщі невигідним і таким, що суперечить нормам ЄС. Звинувачення у цій справі вже пред’явлені колишньому заступнику міністра економіки Гражині Генцлевській. Обвинувачена, за версією слідства, внесла в урядову документацію неправдиву інформацію про позитивну оцінку поруч владних структур, в тому числі МЗС, планів внесення змін до договору між Росією і Польщею, що стосується транзиту газу.

В ході розслідування прокурор з’ясував, що Міхал Ш. і Мірослав Д. довели до підписання 27 січня 2010 року в Москві угоди між EuRoPol GAZ, “Газпром експортом” і польською енергокомпанією PGNiG, в якому містилися невигідні для EuRoPol GAZ положення. Зокрема, в цьому договорі польська сторона зобов’язалася відмовитися від підтримки позову проти “Газпром експорту”, спрямованого в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, в якому містилася вимога оплати послуг з транспортування газу через Польщу в 2007 році.

EuRoPol GAZ — спільне підприємство російського “Газпрому” і PGNiG, яка володіє польською ділянкою газопроводу “Ямал — Європа”.

Як писав УНН раніше, Німеччина оскаржила рішення Суду ЄС щодо газопроводу OPAL, внутрішнього газопроводу системи “Північний потік”, адже перед тим стало відомо, що у Польщі планують подати до суду на Німеччину, якщо та сприятиме “Північному потоку-2”.

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