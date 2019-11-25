Німеччина оскаржила рішення Суду ЄС щодо польського газопроводу OPAL
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Німеччина оскаржила рішення Суду ЄС щодо газопроводу OPAL, внутрішнього газопроводу системи “Північний потік”. Справа “Німеччина проти Польщі” зареєстрована, і їй присвоєно номер, пише УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
У вересні Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії 2016 року, яке дозволяє ширше використання пропускної здатності трубопроводу OPAL російським “Газпромом”. Це була перемога Польщі. У п’ятницю закінчився термін оскарження цього рішення. Німеччина однак встигла подати апеляцію. А це означає, що Польщі доведеться знову відстоювати свою правоту в Люксембурзі.
Польський уряд стверджує, що повне використання пропускної здатності газопроводу “Північний потік” дозволить “Газпрому” перенаправити додаткові обсяги газу на ринок ЄС, що ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС, в тому числі Польщі.
Влада у Варшаві також підкреслила, що поставки блакитного палива з Росії загрожують енергетичній безпеці ЄС в той час, коли Європа хоче зменшити залежність від РФ.
Як писав УНН раніше, у Польщі планують подати до суду на Німеччину, якщо та сприятиме “Північному потоку-2”.