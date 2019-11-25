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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Германия обжаловала решение суда ЕС касательно польского газопровода OPAL

Германия обжаловала решение суда ЕС касательно польского газопровода OPAL

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL, внутреннего газопровода системы “Северный поток”. Дело “Германия против Польши” зарегистрировано, и ему присвоен номер, пишет УНН со ссылкой на “Польское Радио”.

В сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода “Опал” российским “Газпромом”. Это была победа Польши. В пятницу истек срок обжалования этого решения. Германия однако успела подать апелляцию. А это значит, что Польше придется снова отстаивать свою правоту в Люксембурге.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода “Северный поток” позволит “Газпрому” перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве также подчеркнули, что поставки голубого топлива из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Как писал УНН ранее, в Польше планируют подать в суд на Германию, если и будет способствовать “Северному потоку-2”.

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