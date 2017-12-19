В Польше упал истребитель МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вечером 18 мая в Польше во время подготовки к приземлению в аэропорту в Минске-Мазовецкого произошла катастрофа советского истребителя МиГ-29, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как сообщается, 18 декабря примерно в 17:15 (по местному времени), при подготовке к приземлению была потеряна связь с истребителем МиГ-29. Машина исчезла с радаров.
Отмечается, что пилоту истребителя удалось катапультироваться. Военного нашли лесники, которого со сломанными конечностями привезли в больницу.
Обстоятельства инцидента расследует Военная жандармерия и прокуратура. На месте также работает Комиссия по расследованию авиационных катастроф Государственной авиации.
Как сообщал УНН, тайваньский истребитель упал в море.