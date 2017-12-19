У Польщі впав винищувач МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ввечері 18 грудня у Польщі під час підготовки до приземлення на летовищі у Мінську-Мазовєцькому сталася катастрофа радянського винищувача МіГ-29, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Як повідомляється, 18 грудня приблизно о 17:15 (за місцевим часом), під час підготовки до приземлення був втрачений зв’язок з винищувачем МіГ-29. Машина зникла з радарів.
Зазначається, що пілоту винищувача вдалося катапультуватися. Військового знайшли лісники, якого зі зламаними кінцівками привезли до лікарні.
Обставини інциденту розслідує Військова жандармерія та прокуратура. На місці також працює Комісія з розслідування авіаційних катастроф Державної авіації.
Як повідомляв УНН, тайванський винищувач впав в море.