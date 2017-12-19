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У Польщі впав винищувач МіГ-29

У Польщі впав винищувач МіГ-29

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ввечері 18 грудня у Польщі під час підготовки до приземлення на летовищі у Мінську-Мазовєцькому сталася катастрофа радянського винищувача МіГ-29, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Як повідомляється, 18 грудня приблизно о 17:15 (за місцевим часом), під час підготовки до приземлення був втрачений зв’язок з винищувачем МіГ-29. Машина зникла з радарів.

Зазначається, що пілоту винищувача вдалося катапультуватися. Військового знайшли лісники, якого зі зламаними кінцівками привезли до лікарні.

Обставини інциденту розслідує Військова жандармерія та прокуратура. На місці також працює Комісія з розслідування авіаційних катастроф Державної авіації.

Як повідомляв УНН, тайванський винищувач впав в море.

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