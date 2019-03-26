В Польше украинца подозревают в участии в драке, в которой погиб грузин

Драка с участием граждан Украины и Грузии, в результате которого один человек погиб, а один был госпитализирован, произошла в ночь с пятницы на субботу в селе Глисьно-Великое в Поморском воеводстве на севере Польши. Полиция задержала тогда трех человек.

"На этом этапе производства предъявлено обвинение гражданину Украины. Двух грузин, которых задержали по делу, после допроса в качестве свидетелей отпустили", - сообщил прокурор Кшемяновський.

Украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников, 25-летнего грузина. За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура в Битуви попросила суд временно арестовать подозреваемого украинца. Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не позволяет сделать состояние его здоровья. Согласно информации врачей, мужчина находится в коме.



Как сообщал УНН, как сообщал, 24 марта в Нижней Силезии на юго-западе Польши произошло ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. Тогда СМИ сообщили, что в результате ДТП погибли украинцы.