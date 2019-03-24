У Польщі у ДТП загинули три українці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Нижній Сілезії на південному заході Польщі сталася ДТП: легковий автомобіль в'їхав у пішоходів. В результаті загинули три українця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onet.
Так, ДТП сталася на трасі у місті Бжезнік, недалеко від міста Болеславця, пише видання.
Група з п'яти пішоходів йшла посередині дороги. Легковий автомобіль BMW в'їхав в них. Три людини загинули: 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років.
Три людини загинули на місці - вони громадяни України, зазначило видання.
За словами прес-секретаря штабу повятскої поліції в Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.
Водій BMW був тверезим.
Як повідомляв УНН, В РФ заявили про ДТП з автобусом з українцями, є постраждалі.