У Росії заявили про ДТП з автобусом з українцями, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Вранці у суботу, 2 березня, у селищі Курилове, що входить в один з адміністративних округів російської столиці Москви, сталася масштабна ДТП. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає УНН.
"У селищі Курилове (Нова Москва) дуже велика аварія. Фура зіткнулась з автобусом (всередині - українці, мабуть, вахтовики). Вісім постраждалих. На місці вертоліт з медиками", - йдеться в повідомленні.
На фотографіях, опублікованих Mash, видно, що удар був досить сильним, оскільки вантажівка і автобус розвернулися поперек дороги і перекрили обидві смуги.
Як повідомляв УНН, автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі.