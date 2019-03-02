У Росії заявили про ДТП з автобусом з українцями, є постраждалі

"У селищі Курилове (Нова Москва) дуже велика аварія. Фура зіткнулась з автобусом (всередині - українці, мабуть, вахтовики). Вісім постраждалих. На місці вертоліт з медиками", - йдеться в повідомленні.

На фотографіях, опублікованих Mash, видно, що удар був досить сильним, оскільки вантажівка і автобус розвернулися поперек дороги і перекрили обидві смуги.

Як повідомляв УНН, автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі.