В России заявили о ДТП с автобусом с украинцам, есть пострадавшие

"В поселке Курилово (Новая Москва) очень большая авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри - украинцы, видимо, вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.

На фотографиях, опубликованных Mash, видно, что удар был достаточно сильным, поскольку грузовик и автобус развернулись поперек дороги и перекрыли обе полосы.

Как сообщал УНН, автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.