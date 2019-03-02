В России заявили о ДТП с автобусом с украинцам, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Утром в субботу, 2 марта, в поселке Курилово, что входит в один из административных округов российской столицы Москвы, произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает УНН.
"В поселке Курилово (Новая Москва) очень большая авария. Фура столкнулась с автобусом (внутри - украинцы, видимо, вахтовики). Восемь пострадавших. На месте вертолет с медиками", - говорится в сообщении.
На фотографиях, опубликованных Mash, видно, что удар был достаточно сильным, поскольку грузовик и автобус развернулись поперек дороги и перекрыли обе полосы.
Как сообщал УНН, автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.