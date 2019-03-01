Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Киев-Свиноуйсце (северо-запад Польши), в ночь на пятницу попал в ДТП в населенном пункте Тур в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.
В результате аварии погиб водитель украинского автобуса, двое других лиц попали в местные больницы.
"В одном из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и ударило в автобус, который перевозил 15 человек. По предварительной информации, все пассажиры украинского происхождения, которые ехали по маршруту Киев-Свиноуйсце", - сообщил представитель полиции из населенного пункта Поддембице Кшиштоф Котковский.
По предварительной информации польских правоохранителей, автобус с украинцами перевернулся в ров.
Как сообщал УНН, в тройной ДТП с маршруткой травмированы четыре человека .