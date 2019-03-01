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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Киев  •  УНН

 • 14188 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Киев-Свиноуйсце (северо-запад Польши), в ночь на пятницу попал в ДТП в населенном пункте Тур в Лодзинском воеводстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.

В результате аварии погиб водитель украинского автобуса, двое других лиц попали в местные больницы.

"В одном из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и ударило в автобус, который перевозил 15 человек. По предварительной информации, все пассажиры украинского происхождения, которые ехали по маршруту Киев-Свиноуйсце", - сообщил представитель полиции из населенного пункта Поддембице Кшиштоф Котковский.

По предварительной информации польских правоохранителей, автобус с украинцами перевернулся в ров.

Как сообщал УНН, в тройной ДТП с маршруткой травмированы четыре человека .

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