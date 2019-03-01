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У потрійній ДТП з маршруткою травмувалися четверо людей

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 березня. УНН. На Львівщині у потрійній ДТП постраждали четверо людей. Про це повідомили УНН у прес- службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про те, що поблизу села Дубино Сколівського району сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, з автобусом "Еталон АО79", сполученням "Завадка - Стрий", та автомобілем Fiat Dukato, рятувальники отримали 28 лютого о 12:24.

Як з’ясувалося на місці виклику, внаслідок ДТП травмувалися 4 людей, а саме 3 пасажирів автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та 1 пасажир автобуса "Еталон АО79".

Одного пасажира автомобіля Mercedes-Benz Sprinter затиснуло деформованими конструкціями автомобіля, тож рятувальники зі спецобладнанням витягли постраждалого.

"Усіх потерпілих госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, водій на Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп.

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