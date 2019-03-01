В тройном ДТП с маршруткой травмировались четыре человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Во Львовской области в тройном ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
Сообщение о том, что вблизи села Дубино Сколевского района произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, с автобусом "Эталон АО79" сообщением "Завадка - Стрый", и автомобилем Fiat Dukato, спасатели получили 28 февраля в 12:24.
Как выяснилось на месте вызова, в результате ДТП травмированы 4 человека, а именно 3 пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и 1 пассажир автобуса "Эталон АО79".
Одного пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter зажало деформированными конструкциями автомобиля, поэтому спасатели со спецоборудованием вытащили пострадавшего.
"Всех пострадавших госпитализировали в Сколевскую ЦРБ", - сообщили в ведомстве.
Напомним, водитель на Mazda сбил женщину, пытался убежать и влетел в бетонный столб.