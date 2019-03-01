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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47313 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120923 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123488 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124743 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122638 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В тройном ДТП с маршруткой травмировались четыре человека

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Во Львовской области в тройном ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о том, что вблизи села Дубино Сколевского района произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, с автобусом "Эталон АО79" сообщением "Завадка - Стрый", и автомобилем Fiat Dukato, спасатели получили 28 февраля в 12:24.

Как выяснилось на месте вызова, в результате ДТП травмированы 4 человека, а именно 3 пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и 1 пассажир автобуса "Эталон АО79".

Одного пассажира автомобиля Mercedes-Benz Sprinter зажало деформированными конструкциями автомобиля, поэтому спасатели со спецоборудованием вытащили пострадавшего.

"Всех пострадавших госпитализировали в Сколевскую ЦРБ", - сообщили в ведомстве.

Напомним, водитель на Mazda сбил женщину, пытался убежать и влетел в бетонный столб.

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