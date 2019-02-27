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Водій Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп

Водій Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Маріуполі водій Mazda збив жінку і намагався втекти, проте не впорався з керуванням і врізався у бетонний стовп. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, на проспекті Металургів. Під колесами автомобіля Mazda опинилася 62-річна маріупольчанка. З травмами жінку доставили у лікарню. Аби уникнути покарання, чоловік покинув місце пригоди. Вже невдовзі водій не впорався з керуванням транспорту та здійснив наїзд на бетонний стовп на перехресті вулиць Гонди та Покришкіна", - йдеться у повідомленні.

Особу водія встановили, слідчі обласного главку поліції Донецької області з’ясовують обставини того, що сталося.

Попередньо за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Раніше УНН повідомляв, що на Закарпатті сталась ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий.

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