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Водитель Mazda сбил женщину, пытался сбежать и влетел в бетонный столб

Водитель Mazda сбил женщину, пытался сбежать и влетел в бетонный столб

Киев  •  УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Мариуполе водитель Mazda сбил женщину и пытался скрыться, однако не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на проспекте Металлургов. Под колесами автомобиля Mazda оказалась 62-летняя мариупольчанка. С травмами женщину доставили в больницу. Чтобы избежать наказания, мужчина покинул место происшествия. Уже вскоре водитель не справился с управлением транспорта и совершил наезд на бетонный столб на перекрестке улиц Гонды и Покрышкина", - говорится в сообщении.

Личность водителя установили, следователи областного главка полиции Донецкой области выясняют обстоятельства случившегося.

Предварительно по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Ранее УНН сообщал, что в Закарпатской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть погибший.

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