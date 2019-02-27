На Закарпатті сталась ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий

“Повідомлення про ДТП, за участю трьох автомобілів: Mercedes-Benz S 430, ВАЗ-2107 та Volkswagen Passat, надійшло на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст о 18:02. Внаслідок автотрощі 58-річний пасажир „жигулів“ загинув на місці аварії, а водії усіх трьох транспортних засобів з політравмами доправлені до Хустської районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

З розтрощеного ВАЗу рятувальники дістали потерпілого водія та передали його медикам екстреної медичної допомоги, а далі деблокували тіло загиблого пасажира.

Наразі усі обставини даних ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, за публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наслідком якої була смерть цивільної особи.



