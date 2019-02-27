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На Закарпатті сталась ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий

На Закарпатті сталась ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. На автошляху Мукачево-Рогатин (об’їзна дорога м. Хуст) сталась ДТП з участі трьох машин. Внаслідок транспортної події загинув пасажир жигулів, решту учасників трагедії доправлено до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Закарпатській області.

“Повідомлення про ДТП, за участю трьох автомобілів: Mercedes-Benz S 430, ВАЗ-2107 та Volkswagen Passat, надійшло на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст о 18:02. Внаслідок автотрощі 58-річний пасажир „жигулів“ загинув на місці аварії, а водії усіх трьох транспортних засобів з політравмами доправлені до Хустської районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

З розтрощеного ВАЗу рятувальники дістали потерпілого водія та передали його медикам екстреної медичної допомоги, а далі деблокували тіло загиблого пасажира.

Наразі усі обставини даних ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, за публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наслідком якої була смерть цивільної особи.

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