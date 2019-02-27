В Закарпатской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На автодороге Мукачево-Рогатин (объездная дорога г. Хуст) произошло ДТП с участием трех машин. Вследствие транспортного происшествия погиб пассажир жигулей, остальных участников трагедии доставлен в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Сообщение о ДТП с участием трех автомобилей: Mercedes-Benz S 430, ВАЗ-2107 и Volkswagen Passat, поступило на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст в 18:02. Вследствие автотрощи 58-летний пассажир "жигулей" погиб на месте аварии, а водители всех трех транспортных средств с политравмами доставлены в Хустскую районную больницу", - говорится в сообщении.
С разбитого ВАЗа спасатели вытащили потерпевшего водителя и передали его медикам экстренной медицинской помощи, а дальше деблокировали тело погибшего пассажира.
Сейчас все обстоятельства данных ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, по публичному обвинению военной прокуратуры Черниговского гарнизона приговорен военнослужащий военной службы по контракту, который совершил дорожно-транспортное происшествие, следствием которой была, смерть гражданского лица.