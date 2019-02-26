Військовослужбовця засудили на один рік за смертельне ДТП на Чернігівщині

КИЇВ. 26 лютого. УНН. За публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наслідком якої була смерть цивільної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону України.