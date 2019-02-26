Військовослужбовця засудили на один рік за смертельне ДТП на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. За публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, наслідком якої була смерть цивільної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону України.
Так, 15 липня 2018 року вказаний військовослужбовець-контрактник, керуючи автомобілем, порушив вимоги Правил дорожнього руху, перевищив максимально допустиму швидкість руху на ділянці дороги та здійснив наїзд на громадянина, який рухався у зустрічному напрямку на велосипеді. У результаті отриманих травм 21-річний потерпілий загинув на місці.
Чернігівський районний суд Чернігівської області, оцінивши докази, надані військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону, визнав обвинуваченого винним. Вирок суду - 1 рік позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Також суд прийняв рішення стягнути з винуватця смертельного ДТП моральну шкоду на користь потерпілої сторони в розмірі 250 тисяч гривень.
На підставі ст. 62 Кримінального кодексу України основне покарання обвинуваченому замінено на тримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк.
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