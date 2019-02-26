Военнослужащего приговорили к одному году за смертельное ДТП на Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. По публичному обвинению военной прокуратуры Черниговского гарнизона приговорен военнослужащий военной службы по контракту, который совершил дорожно-транспортное происшествие, следствием которой была смерть гражданского лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины.
Так, 15 июля 2018 года указанный военнослужащий-контрактник, управляя автомобилем, нарушил требования правил дорожного движения, превысил максимально допустимую скорость движения на участке дороги и совершил наезд на гражданина, который двигался во встречном направлении на велосипеде. В результате полученных травм 21-летний пострадавший погиб на месте.
Черниговский районный суд Черниговской области, оценив доказательства, представленные военной прокуратурой Черниговского гарнизона признал обвиняемого виновным. Приговор суда - 1 год лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Также суд принял решение взыскать с виновника смертельного ДТП моральный ущерб в пользу потерпевшей стороны в размере 250 000 гривен.
На основании ст. 62 Уголовного кодекса Украины основное наказание обвиняемому заменено на содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок.
Напомним, в Голосеевском районе столицы бронетранспортер марки "Saxon" на большой скорости протаранил ремонтные ограждения и знаки.