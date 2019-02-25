Під Києвом сталася потрійна ДТП за участю поліцейського авто

"Так, екіпаж поліції переслідував зловмисника, не впорались с керуванням, скоїли дорожньо-транспортну пригоду і в’їхали в будівлю", - відповів Жукович на питання, чи трапилася потрійна ДТП у селі Нові Петрівці, в результаті чого поліцейське авто в’їхало у магазин.

Він додав, що у цьому ДТП ще дві автівки отримали механічні пошкодження, а одну пасажирку доставили до лікарні з легкими тілесними ушкодженнями.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини та винуватців у ДТП, а також розшукує зловмисника, якого переслідувала поліція.

Нагадаємо, у потрійній ДТП біля Львова постраждало троє людей.