Під Києвом сталася потрійна ДТП за участю поліцейського авто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У селі Нові Петрівці Київської області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського авто. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"Так, екіпаж поліції переслідував зловмисника, не впорались с керуванням, скоїли дорожньо-транспортну пригоду і в’їхали в будівлю", - відповів Жукович на питання, чи трапилася потрійна ДТП у селі Нові Петрівці, в результаті чого поліцейське авто в’їхало у магазин.
Він додав, що у цьому ДТП ще дві автівки отримали механічні пошкодження, а одну пасажирку доставили до лікарні з легкими тілесними ушкодженнями.
Наразі поліція з’ясовує всі обставини та винуватців у ДТП, а також розшукує зловмисника, якого переслідувала поліція.
Нагадаємо, у потрійній ДТП біля Львова постраждало троє людей.