У потрійній ДТП біля Львова постраждало троє людей

ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Львівщині, внаслідок ДТП на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів неподалік одного зі сіл Пустомитівського району постраждало троє людей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.