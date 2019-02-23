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У потрійній ДТП біля Львова постраждало троє людей

У потрійній ДТП біля Львова постраждало троє людей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. На Львівщині, внаслідок ДТП на автодорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів неподалік одного зі сіл Пустомитівського району постраждало троє людей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

За інформацією поліції, зіткнулись автомобіль “Рено Кенго”, яким керувала 51-річна мешканка Пустомитівського району, мікроавтобус “Фольксваген”, за кермом якого перебував 35-річний львів’янин та вантажівка DAF, якою керував 45-річний мешканець Яворівщини.

“Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала водійка „Рено“ та її 19-річний пасажир. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України”, — повідомили у поліції.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині у ДТП з п’яним водієм постраждала дитина.

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