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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124743 просмотра

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В тройной ДТП возле Львова пострадали три человека

В тройной ДТП возле Львова пострадали три человека

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 февраля. УНН. Во Львовской области, в результате ДТП на автодороге Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

По информации полиции, столкнулись автомобиль "Рено Кенго", которым управляла 51-летняя жительница Пустомытовского района, микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого находился 35-летний львовянин и грузовик DAF, которым управлял 45-летний житель Яворовского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получила водитель "Рено" и ее 19-летний пассажир. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - сообщили в полиции.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, во Львовской области в ДТП с пьяным водителем пострадал ребенок.

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