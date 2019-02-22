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На Львівщині у ДТП з п’яним водієм постраждала дитина

На Львівщині у ДТП з п’яним водієм постраждала дитина

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Львівщині, у Самбірському районі нетверезий водій легковика вчинив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП потерпіла його 4-річна донька, яка госпіталізована у лікарню. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

“Сьогодні, 22 лютого, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Рудки Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля “Рено Лагуна”, 31-річний місцевий мешканець, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в’їхав у електроопору.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримала його 4-річна донька. Дівчинку доставили у лікарню з закритим переломом стегнової кістки", - повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Львівщині в ДТП потрапив рейсовий автобус, є загиблий.

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