На Львівщині у ДТП з п’яним водієм постраждала дитина

“Сьогодні, 22 лютого, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Рудки Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля “Рено Лагуна”, 31-річний місцевий мешканець, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та в’їхав у електроопору.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримала його 4-річна донька. Дівчинку доставили у лікарню з закритим переломом стегнової кістки", - повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Львівщині в ДТП потрапив рейсовий автобус, є загиблий.