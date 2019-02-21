На Львівщині в ДТП потрапив рейсовий автобус, є загиблий

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 21 лютого, близько третьої ночі на автодорозі “Львів-Шегині” в одному з сіл Городоцького району. Внаслідок зіткнення з автобусом загинув водій Mercedes. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення за кермом якого перебував 46-річний киянин та Mercedes, яким керував 35-річний мешканець Городка. Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. З пасажирів автобуса за медичною допомогою ніхто не звертався",- повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху - ред.) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті — від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, вчера вечером, 19 февраля, на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП в котором на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло.

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