В Львовской области в ДТП попал рейсовый автобус, есть погибший
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 февраля, около трех ночи на автодороге "Львов-Шегини" в одном из сел Городокского района. В результате столкновения с автобусом погиб водитель Mercedes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки за рулем которого находился 46-летний киевлянин и Mercedes, которым управлял 35-летний житель Городка. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. С пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался", - сообщили в Нацполиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.) УК Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, вчера вечером, 19 февраля, на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП в котором на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло.