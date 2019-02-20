В результате ДТП в Полтавской области погиб еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера вечером, 19 февраля, на трассе "Киев - Харьков" в Лубенском районе Полтавской области произошло ДТП в котором на месте погибли три человека, еще двое попали в реанимацию и один человек был госпитализирован. По обновленным данным от спасателей - количество жертв возросло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).
“19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи с. Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего на месте погибли 3 человека, 2 человека умерли в больнице и 1 человек госпитализирован”, — говорится в сообщении спасателей. Таким образом, число жертв составляет 5 человек.
Ранее сообщалось о 4 погибших в ДТП.
Добавляется, что от ГСЧС привлекалось 12 чел. о/с и 2 ед. техники.
По факту аварии полиция начала уголовное производство по статье “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц”.
Как сообщал УНН, за сутки 18 февраля, в разных районах столицы, спасатели ликвидировали четыре автомобильные пожара.