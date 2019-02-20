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Внаслідок ДТП на Полтавщині загинула ще одна особа

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора ввечері, 19 лютого, на трасі “Київ — Харків” у Лубенському районі Полтавської області сталась ДТП під час якої на місці загинуло троє осіб, ще двоє потрапили у реанімацію та одну людину було госпіталізовано. За оновленими даними від рятувальників — кількість жертв зросла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

“19 лютого о 17:45 на автодорозі Київ-Харків поблизу с. Пишне Лубенського району водій мікроавтобусу не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого на місці загинуло 3 особи, 2 особи померли в лікарні та 1 особу госпіталізовано”, — йдеться у повідомленні рятувальників. Таким чином, кількість жертв складає 5 осіб.

Раніше повідомлялось про 4 загиблих у ДТП.

Додається, що від ДСНС залучалося 12 чол. о/с та 2 од. техніки.

За фактом аварії поліція почала кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб”.

Як повідомляв УНН, за добу 18 лютого, в різних районах столиці, рятувальники ліквідували чотири автомобільні пожежі.

Українські Національні Новини

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