Внаслідок ДТП на Полтавщині загинула ще одна особа

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора ввечері, 19 лютого, на трасі “Київ — Харків” у Лубенському районі Полтавської області сталась ДТП під час якої на місці загинуло троє осіб, ще двоє потрапили у реанімацію та одну людину було госпіталізовано. За оновленими даними від рятувальників — кількість жертв зросла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).