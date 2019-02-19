ДТП на Полтавщині: четверо загиблих, двоє в реанімації

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Четверо людей загинули, двоє перебувають у реанімації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі “Київ — Харків” у Лубенському районі Полтавської області 19 лютого, повідомляє місцева поліція, передає УНН.

“Мікроавтобус „Volkswagen“ , рухаючись у сторону Харкова до Запоріжжя з Варшави, не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, всього в мікроавтобусі перебували шестеро людей.

Причини ДТП поки що невідомі.

За фактом аварії поліція почала кримінальне провадження за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб”.

Як повідомляв УНН, за добу 18 лютого, в різних районах столиці, рятувальники ліквідували чотири автомобільні пожежі.

Українські Національні Новини

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