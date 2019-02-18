За добу в столиці горіло 4 автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За добу, в різних районах столиці, рятувальники ліквідували чотири автомобільні пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у місті Києві, передає УНН.
“18 лютого о 01:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля 9-поверхового житлового будинку на вул. Миколи Лаврухіна, 13-Б, горить припаркований автомобіль Audi”, — йдеться у повідомленні.
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О 01:50 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок займання знищено багажний відсік, заднє скло та частково пошкоджено пофарбування поруч розташованого автомобіля Mitsubishi.
О 01:50 надійшов другий дзвінок про пожежу в автомобілі. У дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Сортувальна, 2, зайнявся автомобіль BMW. О 02:10 пожежу було ліквідовано. В результаті загоряння пошкоджено лакофарбове покриття та внутрішня обшивка автомобіля.
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“О 02:59 надійшов третій виклик. За наданою інформацією у дворі 5-поверхвоого житлового будинку на вул. Ярославській, 30, виникла пожежа. На місце події виїхали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання виникло в автомобілі Nissan з розповсюдженням вогню на поруч розташований автомобіль Chrysler. О 03:25 вогнеборці загасили пожежу. Внаслідок займання в автомобілі Nissan знищено моторний відсік, частково пошкоджено салон автомобіля та лакофарбове покриття, в автомобілі Chrysler частково пошкоджено багажне відділення та лакофарбове покриття”, — додали у ДСНС.
Останній дзвінок надійшов до чергової частини о 06:14. На території стоянки на пр. Григоренка, 4-А, в вантажному автомобілі IVECO виникла пожежа. О 06:38 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі частково пошкоджено моторний відсік та проводку автомобіля.
У відомстві додали, що всіх чотирьох випадках ніхто не постраждав. Причини виникнення даних пожеж з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Полтаві поліція встановлює обставини, за яких в ніч на 10 лютого загорілися шість автівок.