Під час руху загорівся пасажирський мікроавтобус

Повідомлення про те, що поблизу села Голозубинці Дунаєвецького району на Хмельниччині загорівся пасажирський мікроавтобус, рятувальники отримали 8 лютого о 15:29.

На момент прибуття надзвичайників вогнем був охоплений моторний відсік та салон автомобіля. Вогнеборці локалізували пожежу о 15:42 та ліквідували о 15:45 в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу.

"Як з’ясувалось, автомобіль загорівся під час руху. На момент виникнення пожежі в транспортному засобі перебував лише водій", - вказали у ДСНС.

Травмованих та загиблих на місці події не було. Ймовірна причина пожежі недоліки конструкцій агрегатів транспортного засобу.

Нагадаємо, мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули троє іноземців.