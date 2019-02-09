Під час руху загорівся пасажирський мікроавтобус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На автодорозі у Хмельницькій області під час руху загорівся пасажирський мікроавтобус, під час події у машині перебував лише водій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про те, що поблизу села Голозубинці Дунаєвецького району на Хмельниччині загорівся пасажирський мікроавтобус, рятувальники отримали 8 лютого о 15:29.
На момент прибуття надзвичайників вогнем був охоплений моторний відсік та салон автомобіля. Вогнеборці локалізували пожежу о 15:42 та ліквідували о 15:45 в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу.
"Як з’ясувалось, автомобіль загорівся під час руху. На момент виникнення пожежі в транспортному засобі перебував лише водій", - вказали у ДСНС.
Травмованих та загиблих на місці події не було. Ймовірна причина пожежі недоліки конструкцій агрегатів транспортного засобу.
Нагадаємо, мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули троє іноземців.