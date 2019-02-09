На ходу загорелся пассажирский микроавтобус
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На автодороге в Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский микроавтобус, во время происшествия в машине был только водитель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о том, что вблизи села Голозубинцы Дунаевецкого района Хмельницкой области загорелся пассажирский микроавтобус, спасатели получили 8 февраля в 15:29.
На момент прибытия чрезвычайников огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные локализовали пожар в 15:42 и ликвидировали в 15:45 в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия подразделения.
"Как выяснилось, автомобиль загорелся во время движения. На момент возникновения пожара в транспортном средстве был только водитель", - указали в ГСЧС.
Травмированных и погибших на месте происшествия не было. Предполагаемая причина пожара недостатки конструкций агрегатов транспортного средства.
Напомним, микроавтобус влетел в грузовик, погибли трое иностранцев.