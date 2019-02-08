Мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули троє іноземців

За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем DAF.

Внаслідок аварії від отриманих травм на місці загинули троє пасажирів мікроавтобуса, серед яких 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Особа третього чоловіка встановлюється.

Ще трьох пасажирів віком 58, 24 та 28 років з різного ступеню травмами госпіталізовано.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються усі обставини та причини аварії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження згідно ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталося зіткнення двох мікроавтобусів. У результаті загинула 55-річна жінка.