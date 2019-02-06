Два мікроавтобуси зіштовхнулись на Буковині, є жертви

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У селі Рідківці, Новоселицького району сталося зіткнення двох мікроавтобусів. У результаті загинула 55-річна жінка, кількість інших потерпілих встановлюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

“Сьогодні, о 18:22 до поліції надійшло повідомлення, що у селі Рідківці, Новоселицького району сталося зіткнення двох мікроавтобусів — приватного „Mercedes-Benz Sprinter“ та пасажирського „Чернівці-Топорівці“ „Mercedes-Benz Vario“. Внаслідок аварії загинула 55-річна жінка-водій „Mercedes-Benz Sprinter“, до лікарні доправлено її 8-річну пасажирку”, — йдеться в повідомленні.

На місці аварії працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Новоселицького відділення поліції. Вирішується питання про госпіталізацію інших учасників ДТП.

“Працівники сектору реагування патрульної поліції забезпечують відвід транспорту. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП і особи постраждалих”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області чоловік викрав авто з дитиною у салоні та скоїв ДТП.

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