Два микроавтобуса столкнулись на Буковине, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов. В результате погибла 55-летняя женщина, количество других пострадавших устанавливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
"Сегодня, в 18:22 в полицию поступило сообщение, что в селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного "Mercedes-Benz Sprinter" и пассажирского "Черновцы-Топоривци" "Mercedes-Benz Vario". В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель "Mercedes-Benz Sprinter", в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают следственно-оперативные группы ГУНП и Новоселицкого отделение полиции. Решается вопрос о госпитализации других участников ДТП.
"Работники сектора реагирования патрульной полиции обеспечивают отвод транспорта. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и лица пострадавших", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Запорожской области мужчина угнал авто с ребенком в салоне и совершил ДТП.