У Запорізькій області чоловік викрав авто з дитиною у салоні та скоїв ДТП

"Підозрюваний перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скориставшись тим, що з салону автомобіля вийшов водій та залишив увімкненим двигун, маючи умисел на заволодіння транспортним засобом, сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку. При цьому, підозрюваний здійснював керування вказаним автомобілем з неповнолітнім пасажиром у салоні та на прохання останнього зупинитися не реагував. Проте, підозрюваний не впоравшись з керуванням врізався у дерево, яке стояло на узбіччі проїзної частини та лише за наявності подушок безпеки в автомобілі вказана дорожньо-транспортна пригода відбулася без жертв", - повідомили у прес-службі.

На даний час досудове розслідування триває.



Як повідомляв УНН, у Луцьку прокурор за кермом авто збив жінку.