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У Запорізькій області чоловік викрав авто з дитиною у салоні та скоїв ДТП

У Запорізькій області чоловік викрав авто з дитиною у салоні та скоїв ДТП

Київ • УНН

 • 9877 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Запорізькій області чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав авто, в салоні якого була дитина. Про це УНН повідомили у прокуратурі області. 

"Підозрюваний перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скориставшись тим, що з салону автомобіля вийшов водій та залишив увімкненим двигун, маючи умисел на заволодіння транспортним засобом, сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку. При цьому, підозрюваний здійснював керування вказаним автомобілем з неповнолітнім пасажиром у салоні та на прохання останнього зупинитися не реагував. Проте, підозрюваний не впоравшись з керуванням врізався у дерево, яке стояло на узбіччі проїзної частини та лише за наявності подушок безпеки в автомобілі вказана дорожньо-транспортна пригода відбулася без жертв", - повідомили у прес-службі. 

На даний час досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Луцьку прокурор за кермом авто збив жінку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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