В Запорожской области мужчина угнал авто с ребенком в салоне и совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Запорожской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал авто, в салоне которого был ребенок. Об этом сообщили УНН в прокуратуре области.
"Подозреваемый находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что из салона автомобиля вышел водитель и оставил включенным двигатель, имея умысел на завладение транспортным средством, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. При этом, подозреваемый осуществлял управление указанным автомобилем с несовершеннолетним пассажиром в салоне и по его просьбе остановиться не реагировал. Однако, подозреваемый не справившись с управлением врезался в дерево, которое стояло на обочине проезжей части и только при наличии подушек безопасности в автомобле указанное дорожно-транспортное происшествие произошло без жертв", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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