У Луцьку прокурор за кермом авто збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Луцьку на проспекті Волі співробітник прокуратури збив жінку. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
ДТП сталося ввечері 2 лютого. Прокурор їхав за кермом автомобіля Peugeot Partner. На нерегульованому пішохідному переході він збив місцеву жительку, яка переходила дорогу.
Жінка, 1969 року народження, отримала закриту черепно-мозкову травму і кілька переломів рук і ніг. Постраждалу госпіталізували.
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Обставини ДТП з'ясовуються. На даний момент проведена експертиза підтверджує відсутність в крові водія наркотичних засобів або алкоголю.
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