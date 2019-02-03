В Луцке прокурор за рулём авто сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры сбил женщину. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
ДТП произошло вечером 2 февраля. Прокурор ехал за рулём автомобиля Peugeot Partner. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил местную жительницу, переходившую дорогу.
Женщина, 1969 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.
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Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент проведена экспертиза подтверждающая отсутсвие в крови водителя наркотических средств или алкоголя.
Напомним, водитель грузовика насмерть сбил бабушку и скрылся.