Мужчина потерял сознание за рулем и совершил смертельное ДТП

"На данный момент, 28.01.2019 прокуратурой области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 УК Украины и направлено в Народицький районный суд для рассмотрения по существу. Частного предпринимателя, 55-летнего мужчину, обвиняемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть одного потерпевшего и еще двум - телесные повреждения средней тяжести ", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что досудебным расследованием установлено, что в мае прошлого года, двигаясь на собственном автомобиле и осознавая, что с 2013 года страдает гипертонической болезнью II степени, которая входит в перечень заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению транспортными средствами категории "В", своими действиями создал угрозу безопасности дорожного движения.

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"Проявив небрежность относительно своего болезненного состояния, кратковременно потерял сознание, что привело к потере управления автомобилем и наезд на трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении", - добавили в пресс-службе.

Нарушение Правил дорожного движения водителем привело к гибели на месте совершения ДТП одного пешехода и травмирования двух других.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, во Львове 48-летний мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля, и совершил ДТП.